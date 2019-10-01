Шахтар U-19 вирвав нічию у Аталанти U-19 в Юнацькій лізі УЄФА – пенальті а-ля Кройф та гол-красень рятують "гірників"

Шахтар U-19 на виїзді зіграв внічию з Аталантою U-19 у 2-му турі Юнацької ліги УЄФА. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч другого туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА Аталанта U-19 – Шахтар U-19 розпочався о 14:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Шахтар вшосте бере участь в найпрестижнішому юнацькому турнірі Європи. Найвищим досягненням "гірників" залишається фінал сезону 2014/15. Нинішню єврокампанію підопічні Андреса Карраско розпочали домашнім поєдинком проти Манчестер Сіті U-19, в якому поступилися з рахунком 1:3.

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Аталанта вперше бере участь в Юнацькій лізі УЄФА, хоч і є однією з найсильніших у чемпіонаті Прімавер. У минулому сезоні бергамаски стали чемпіонами Італії серед команд U-19, а на старті нинішнього перемогли в 3 матчах із загальною різницею м'ячів 10-2. Однак дебют в єврокубку не такий успішний: команда Массімо Брамбілли зазнала мінімальної поразки (0:1) в Загребі від місцевого Динамо.

Звітний поєдинок прогнозовано активніше розпочали господарі. Бергамаски, маючи перевагу в антопометрії, не цуралися її застосовувати, тому "гірники" змушені були зупиняти суперників за допомогою порушень правил. Кілька штрафних на початку матчу не принесли "нерадзуррі" дивідендів. Спочатку Трубін спіймав м'яч після удару Кортіновіса, а через кілька хвилин Гут пробив вище воріт.

Після стартового відрізку Шахтар поступово забрав м'яч під сві контроль. Гравці Аталанти неохоче пресингували у фінальній третині поля, що давало змогу донеччанам готувати власні атаки. На 7-й хвилині одна з них цілком могла завершитися голом. Спочатку Сікан запресингував голкіпера суперника, а потім Бондаренко пробив з правого краю штрафного – втім, воротар впорався. Трішки пізніше у Данила був ще один момент: чемпіон світу серед команд U-20 пробивав зі штрафного точнісінько в праву дев'ятку, але Гельмі у карколомному стрибку парирував! Після розіграшу кутового Мудрик спробував забити ударом через себе, але постріл заблокував захисник.

Після цього гра трохи заспокоїлася. Команди по черзі створювали небезпечні моменти. Шахтар більше намагався діяти низом, тоді як Аталанта робила ставку на стрімкі атаки переважно флангами. Мав шанс відкрити рахунок Г'ябуа, але на його удар з-за меж штрафного після подачу з кутового вийшов неточним, а партнерів на дальній стійці не виявилося. Відповідь "гірників" вийшла набагато успішнішою. Да Ріва у власному штрафному зумів зупинити Сікана лише зпорушенням правил. Покарання взявся виконувати Мудрик, але замість прямого удару по воротах вирішив повторити легендарний розіграш гравців амстердамського Аякса Йохана Кройфа і Єспера Ольсена – Судаков блискуче виконав задумку і відкрив рахунок.

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Після забитого гола Шахтар явно віддав ініціативу. Аталанта почала грати значно вище, нагнітаючи поблизу володінь Трубіна. За таких умов виходити в атаку через пас стало значно важче, тому додалося роботи у Сікана – Данило традиційно для себе намагався чіплятися за довгі передачі, але захисники бергамасків відтісняли форварда, або ж банально порушували правила.

До кінця першого тайму донеччани так і не змогли перемістити гру хоча б у середину поля, Аталанта своєю чергою була винагороджена за старання. Чергова позиційна атака господарів завершилася взяттям воріт. Гісланді подав з правого флангу у штрафний "гірників", де Пікколі ударом головою поцілив під дальну стійку. Буквально в наступній атаці Роберто ще й вимагав призначення пенальті, однак арбітр відправив команди у роздягальну за рахунку 1:1.

Друга половина розпочалася за схожим сценарієм. Аталанта володіла ініціативою, а Шахтар більше діяв на контратаках. Кілька разів свою команду вирічив Трубін. Спочатку голкіпер спіймав м'яч після удару Гута, а згодом парирував постріл Г'ябуа. Загалом біля воріт донеччан небезпечні моманти з'являлися регулярно, тоді як Гельмі залишався практично без роботи.

По-справжньому гаряче стало на 65-й хвилині. Аталанта подала низку кутових – Пікколі знову зумів небезпечно пробити, однак після потужного удару Роберто вже на самісінькій лінії воріт м'яч вибив Судаков. Бергамаски не зупинялися і за кілька хвилин зуміли вийти вперед. Траоре прострілив на дальну стійку, де все той же Пікколі без будь-якого спротиву розстрілював уже порожні ворота.

Вийшовши вперед, Аталанта дещо зменшила оберти, але Шахтар цим скористатися не зміг. Пресинг "гірників" виглядав хаотичним і не створював жодних проблем для захисників. Натомість побудувати позиційну атаку ніяк не вдавалося. Більше того, кожна втрата м'яча призводила до появи небезпеки поблизу власних воріт. На 75-й хвилині Траоре прорвався правим флангом і, змістившись у центр, небезпечно пробивав, але і тут Трубін впорався. Як і з ударом Кортіновіса, який підстеріг помилку гравців Шахтаря.

Ближче до кінця поєдинку Шахтарю нарешті вдалося дещо налагодити гру в атаці. Скіну не вистачило лише кількох сантиметрів, аби замкнути подачу з кутового. А згодом арбітр зафіксував доволі неоднозначний фол у Кобака, який опинився перед голкіпером Аталанти. Вже перед самісіньким свистком Абдулає розкішним ударом з-за меж штрафного відновив рівновагу і подарував Шахтареві нічию.

Таким чином, Аталанта і Шахтар набрали по першому заліковому пункті у цьогорічній Лізі УЄФА. Їхні суперники у групі С (Манчестер Сіті та Динамо Загреб) мають по 3 очки і свій поєдинок розпочнуть о 17:00.

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