Аталанта цікавиться екс-півзахисником Мілана Бертолаччі

Андреа Бертолаччі найближчим часом може поповнити склад Аталанти.

Команда з Бергамо після закриття трансферного вікна прагне підписати екс-гравця Мілана Андреа Бертолаччі, – повідомляє італійське видання Eco di Bergamo. Цікаво, що цей гравець може стати конкурентом нашого Руслана Маліновського, адже діє на тій самій позиції.

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Бертолаччі став одним із гравців, які покинули Мілан і не знайшли собі новий клуб. А як відомо, вільних агентів можна підписувати не залежно від трансферних вікон.

Нагадаємо, Бертолаччі провів у складі Мілана 52 поєдинки. У сезоні 2018/19 Андреа на полі у Серії А не з’являвся.