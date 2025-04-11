Після скандальної відставки з Ювентуса Тьягу Мотта зацікавив кілька клубів. Йдеться про Тоттенхем та Аталанту, повідомляє TuttoSport.

Мотта спробував виправдатись за провал в Ювентусі після свого звільнення

Тоттенхем вже готується до розставання з Ангелосом Постекоглу після жахливого сезону в АПЛ. Австралійський спеціаліст може зберегти посаду лише у випадку перемоги в Лізі Європи. Водночас Аталанта бачить Мотту ідеальним кандидатом на заміну Гасперіні, який покине бергамасків після закінчення поточної кампанії.

Нагадаємо, що Ювентус замінив Мотту на Ігора Тудора після жахливої серії поразок. Останні два матчі під керівництвом італійця бразильського походження "Стара Синьйора" програла з загальним рахунком 0:7.

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