Після перемоги над Ювентусом у 31-му турі Серії А Аталанта з Бергамо прагне покарати туринців ще й у кабінетах за створення Європейської Суперліги. Міланські гранди також отримали чорну мітку.

Трійка клубів Серії А закликала дискваліфікувати засновників Європейської Суперліги з чемпіонату Італії, повідомляє La Repubblica.

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Ініціаторами рішення є Аталанта, Кальярі та Верона. Клуби засудили Інтер, Мілан і Ювентус за участь у новому турнірі та запропонували виключити їх з переліку учасників Серії А. Позиція інших італійських клубів щодо бану трійки грандів наразі невідома.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

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