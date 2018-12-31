Аталанта стала найрезультативнішою командою першого кола Серії А

За підсумками першого кола італійської Серії А Аталанта з Бергамо стала найрезультативнішою командою ліги.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні забили 39 м'ячів за 19 турів першості сезону 2018/19.

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Аталанта за кількістю забитих голів випередила лідерів Серії А – Ювентус, Наполі, Інтер, а також столичну Рому. Попри таку результативність, "Богиня" займає лише 8-му сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від зони єврокубків на 2 очки. Виною цього є надійність оборони – бергамці пропустили аж 27 м'ячів.

Відзначимо, що друге коло чемпіонату Італії після перерви стартує 19 січня. Аталанта поїде в гості до одного з аутсайдерів – Фрозіноне.