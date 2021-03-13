Аталанта приймала Спецію у 27 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Спеція.

У першій половині гри Спеція достойно виглядала на фоні господарів, але після перерви малюнок гри змінився на користь "бергамасків".

"Дуже заважає мовний бар'єр": Коваленко – про адаптацію, тренування Гасперіні та потенційний дебют за Аталанту

Гравці Аталанти тричі забили супернику, а гості відповіли лише один м'ячем. Руслан Маліновський вийшов на заміну ближче до кінця матчу, але зумів долучитись до третього гола, перехопивши м'яч у центрі поля.

Перемога дозволила Аталанті піднятись на 4-ту сходинку, Спеція – 16-та.

Аталанта здолала Спецію та піднялася в зону ЛЧ – Маліновський організував гольову атаку, Коваленко знову без дебюту