Програму 13-го туру чемпіонату Італії відкриває матч Аталанта – Спеція. Стартовий свисток на Атлеті д'Адзуррі в Бергамо прозвучить о 16:00. Дивитися гру наживо можна на MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Звітна зустріч стане для команд лише третьою в рамках Серії А. У минулому сезоні команда Джан П'єро Гасперіні вдома перемогла, а на виїзді була зафіксована безгольова нічия. Історично Спеція невдало грає з Аталантою. За 14 попередніх матчів "орлята" перемагали лише одного разу, зазнавши шести поразок. Варто зауважити, що левова частка цих поєдинків відбулася ще у першій половині ХХ століття.

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В Україні сьогоднішній поєдинок викликає підвищену увагу. Руслан Маліновський стабільно грає за Аталанту. Сьогодні хавбек залишився на лаві для запасних. Нічого дивного, адже він відіграв два матчі за збірну. Права на Віктора Коваленка також належать бергамаскам, але там вихованець Шахтаря закріпитися не зміг. Оренда в Спецію поки виглядає правильним рішенням. Подолавши проблеми зі здоров'ям на старті сезону, Коваленко став важливим виконавцем у тактичних побудовах Тьягу Мотти. Саме Віктор поруч із капітаном Джуліо Маджоре відповідає за центр поля. П'ять останніх матчів у Серії А 25-річний українець провів без замін. Сьогодні він також у старті.

Аталанта – Спеція: стартові склади та на онлайн-трансляція матчу

Аталанта: Муссо – Толої, Паломіно, Джимсіті – Дзаппакоста, Де Рон, Копмейнерс, Меле – Ілічіч, Пашаліч – Сапата

Запасні: Спортьєлло, Россі, Мурієль, Фройлер, Пеццелла, Маліновський, Деміраль, Пессіна, Скавіні, Міранчук, Пікколі

Спеція: Проведель – Аміан, Ерліч, Хрістов, Бастоні – Коваленко, Маджоре – Сала, Верде, Г'яссі – Нзола

Запасні: Зут, Зовко, Манай, Река, Ківіор, Подгоряну, Коллі, Феррер, Антіст, Сальседо, Нгіамба, Стрелец