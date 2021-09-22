Команди провели яскравий перший тайм, упродовж якого й були забиті усі три голи у звітному поєдинку. Перемога підняла Аталанту в зону Ліги чемпіонів, а Сассуоло з трьома поразками поспіль залишився на 13-му місці.

Аталанта перемогла Сассуоло й піднялася в зону ЛЧ – Маліновський зіграв 63 хвилини, віддавши асист та передгольовий пас

Аталанта відкрила рахунок вже на 4-й хвилині. Це Маліновський асистував Госенсу. Другий забитий м'яч бергамасків теж не обійшовся без участі Руслана. У його активі вже передгольовий пас – завершували атаку Сапата й Дзаппакоста. За гостей перед свистком на перерву точним шедевральним ударом з-за меж штрафного відповів Берарді.