Маліновський класним навісом приніс Аталанті перемогу над Сампдорією – відео голів і огляд матчу

Аталанта здолала Сампдорію (2:0) у важкому поєдинку 31-го туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу Аталанта – Сампдорія на Футбол 24.

Аталанта мала незначну ігрову перевагу над Сампдорією, однак не могла втілити її у переможний рахунок, аж поки не вийшов на заміну Руслан Маліновський.

Маліновський за 10 хвилин виграв матч для Аталанти, розкішно подавши кутові – відео красивого асисту українця

Українець зразково подав з кутового на голову Толої – так бергамаски відкрили рахунок. А через 10 хвилин після ще одного кутового у виконанні Руслана забив Мурієль.

Аталанта виграла, набрала 66 очок і вийшла на третє місце чемпіонату Італії. У команди Маліновського 9-матчева переможна серія в Серії А. До лідера першості Ювентуса – 9 пунктів. Наступний матч якраз у Турині проти "старої синьйори".