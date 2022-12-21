Аталанта завершила реконструкцію домашнього стадіону Джевісс на початку 2022 року. Тепер клуб має намір провести ще одну реконструкцію, збільшивши місткість до 25 000 місць. Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Минулого вечора генеральний директор Лука Перкассі підтвердив під час різдвяної вечері, що клуб підписав угоду про завершення останніх робіт над трибуною Curva Sud до вересня 2024 року.

Зазначається, що під цією трибуною клуб збудує невелику тренажерну залу, щоб команда могла розігрітися та послухати вболівальників безпосередньо перед матчами.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд