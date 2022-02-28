Бергамаски легко впоралися з гостями з Генуї (4:0) в рамках 27 туру Серії А.

Руслан Маліновський після чудового перфомансу в Лізі Європи (оформив дубль у ворота Олімпіакоса) знову потрапив у стартовий склад Аталанти. Однак на передматчевій розминці українець розтягнув м'яз правого стегна. Через травму він пропустив матч, а групу атаки бергамасків сформували Бога, Пессіна, Пашаліч і Копмейнерс.

Маліновський травмувався на розминці перед матчем проти Сампдорії

Владислав Супряга з лави запасних спостерігав за муками своєї Сампдорії. Аталанта возила гостей весь матч. Статистика ударів – 19:6. Вже в дебюті зустрічі команда Гасперіні вийшла вперед. Пашаліч, який і з'явився замість Маліновського, замкнув простріл Фройлера та відкрив рахунок.

Аталанта сиділа на штрафному майданчику Сампдорії та гарно комбінувала. Пессіна знайшов пасом Копмейнерса, а той легко переграв голкіпера та подвоїв перевагу господарів. Пашаліч дивом не зробив рахунок розгромним – головою не влучив у порожні ворота. Міг забивати Бога, але його удар з "дев'ятки" витягнув воротар.

У другому таймі Сампдорія спробувала огризнутися і навіть забила з офсайда, але Аталанта зняла всі питання третім голом. Відзначився знову Копмейнерс, а асистував йому футболіст під 59-м номером. Той же футболіст під 59-м номером з країни-окупанта встановив підсумковий рахунок голом з лінії штрафного. Після чого якось невпевнено підняв руки.

Аталанта перервала 5-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті, набрала 47 очок і наблизилася до зони Ліги чемпіонів. Сампдорія з 26 балами зберігає гандикап перед зоною вильоту.