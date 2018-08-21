Аталанта розгромила Фрозіноне і очолила турнірну таблицю Серії А

Підопічні Джанп'єро Гасперіні ударно почали новий сезон, розгромивши в домашньому матчі Фрозіноне.

Упевнена гра Аталанти за рідних трибун планомірно вилилася в розгромну перемогу над новачками Серії А Фрозіноне. Обмінявшись небезпечними моментами в перші 10 хвилин, своєю наступною можливістю вже чотири хвилини потому скористалася Аталанта. Провівши залишок тайму в атаках, наступного разу господарі забили лише в другому таймі – швидкий гол на рахунку Хатебура. Третій м'яч забив орендований у лондонського Челсі Маріо Пашаліч, а крапку в матчі, у компенсований до нього час, поставив екс-гравець харківського Металіста Алехандро Гомес, який до дублю в матчі додав дві результативні передачі.

Розгромна перемога дозволила Аталанті тимчасово очолити турнірну таблицю Серії А. За різницею забитих і пропущених м'ячів вони обійшли Емполі, Ювентус, Рому та Наполі.

Чемпіонат Італії, 1 тур.

Аталанта – Фрозіноне – 4:0

Голи: Гомес, 14, 90+2, Хатебур, 48, Пашаліч, 61