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Аталанта розгромила Фрозіноне і очолила турнірну таблицю Серії А

20 серпня 23:30 66 Читать на русском
Аталанта розгромила Фрозіноне і очолила турнірну таблицю Серії А
- Twitter ФК Фрозіноне

Підопічні Джанп'єро Гасперіні ударно почали новий сезон, розгромивши в домашньому матчі Фрозіноне.

Упевнена гра Аталанти за рідних трибун планомірно вилилася в розгромну перемогу над новачками Серії А Фрозіноне. Обмінявшись небезпечними моментами в перші 10 хвилин, своєю наступною можливістю вже чотири хвилини потому скористалася Аталанта. Провівши залишок тайму в атаках, наступного разу господарі забили лише в другому таймі – швидкий гол на рахунку Хатебура. Третій м'яч забив орендований у лондонського Челсі Маріо Пашаліч, а крапку в матчі, у компенсований до нього час, поставив екс-гравець харківського Металіста Алехандро Гомес, який до дублю в матчі додав дві результативні передачі.

Розгромна перемога дозволила Аталанті тимчасово очолити турнірну таблицю Серії А. За різницею забитих і пропущених м'ячів вони обійшли Емполі, Ювентус, Рому та Наполі.

Чемпіонат Італії, 1 тур.

Аталанта – Фрозіноне – 4:0

Голи: Гомес, 14, 90+2, Хатебур, 48, Пашаліч, 61

Італія1 турАтлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо)

Аталанта - Фрозіноне: Понеділок 20 серпня 2018

Аталанта
Матч завершено
4 : 0
Фрозіноне
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Аталанта Аталанта Фрозіноне Фрозіноне Аталанта - Фрозіноне Італія
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