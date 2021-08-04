Таммі Абрахам потрапив на радари Аталанти, перемовини з Челсі можуть розпочатись вже за кілька днів, повідомляє DI Marzio.

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Трансфер англійського нападника залежатиме від Дувана Сапати, яким активно цікавиться Інтер. Якщо "нерадзуррі" все ж придбають форварда Аталанти, то бергамаски сконцентруються на підписанні Таммі.

У минулому сезоні АПЛ Абрахам провів 22 матчі, в яких відзначився 6-ма голами. Портал transfermarkt оцінює гравця у 38 млн євро.

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