Аталанта приймала Рому рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Рома на "Футбол 24".

Римляни шокували господарів вже на 3-й хвилині, Джеко без будь-якої опіки перевів м'яч у сітку воріт.

Найшвидший гол в історії Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Мілан – 1:2

Аталанта оговталась лише у другому таймі та здійснила феєричний камбек. Голкіпер Роми 4 рази діставав м'яч з власних воріт. Особливо красивим вдався сольний прохід Ілічіча, під час останнього взяття воріт. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі ібув замінений на 82-й хвилині.

Після 13-ти турів Серії А Аталанта розташувалась на 7-й сходинці, Рома – 4-та.

Аталанта розгромила Рому завдяки перформансу Ілічіча – Маліновський взяв участь у гольовій атаці