Аталанта – Рома: Маліновський потрапив у стартовий склад на центральний матч Серії А
В рамках 13-го туру італійської Серії А Аталанта приймає Рому. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 13-го туру Серії А Аталанта – Рома розпочнеться о 19:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Руслан Маліновський починає поєдинок в основі!
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Стартові склади
Аталанта:
Lo #StartingXI nerazzurro!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 20, 2020
Our line-up to face Roma!
Presented by @Plus500#AtalantaRoma #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/j1EFoG0Nix
Рома:
??????— AS Roma (@OfficialASRoma) December 20, 2020
La nostra formazione per #AtalantaRoma #ASRoma pic.twitter.com/u4sWLRUVkv
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