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Аталанта – Рома: онлайн-трансляція матчу Серії А – як це було

15 лютого 21:40 737 Читать на русском
Аталанта – Рома: онлайн-трансляція матчу Серії А – як це було
Аталанта – Рома: онлайн-трансляція матчу Серії А – як це було

Аталанта в рамках 24-го туру чемпіонату Італії приймала Рому. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку були в цій новині на "Футбол 24".

50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч
 
Едін Джеко 45’
45’ Едін Джеко
50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч

Матч 24-го туру Серії А Аталанта – Рома розпочався о 21:45 за київським часом і завершився вольовою перемогою команди Руслана Маліновського – 2:1. Українець провів на полі 10 хвилин, не відзначившись результативними діями. Телетрансляція проходила на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводив "Футбол 24".

Аталанта здобула вольову перемогу над Ромою – конкурент Маліновського забив вирішальний гол, Руслан отримав 10 хвилин

Стартові склади

Аталанта: Голліні – Паломіно, Толой, Джімшіті – Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс – Гомес – Ілічіч, Сапата

Запасні: Спортьєлло, Россі, Кальдара, Чиборра, Кастань, Коллі, Маліновський, Пашаліч, Тамезе, Муріель

Рома: Пау Лопес – Б. Перес, Фасіо, Смоллінг, Спінаццола – Манчіні, Пеллегріні – Клюйверт, Мхітарян, Перотті – Джеко

Запасні: Фусато, Кардіналі, Четін, Ібаньєс, Жезус, Коларов, Сантон, Ундер, Верету, К. Перес, Калініч

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Теги
Італія Українці за кордоном Рома Рома Аталанта - Рома Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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