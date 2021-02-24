Аталанта – Реал Мадрид: Лунін і Маліновський залишились в запасі на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аталанта – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Аталанта – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Аталанта:
Реал Мадрид:
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