Баварія зробила Аталанті пропозицію щодо форварда Адемоли Лукмана на 28 млн євро. Однак, як інформує інсайдер Фабріціо Романо, бергамаски навіть не відреагували – "богиня" не стала її розглядати. Баварія не отримала навіть відмови.

Лукман отримав ще одного топ-претендента

Аталанта не назвала ціну, за яку погодилася б відпустити Лукмана, але зазначається, що, швидше за все, італійський клуб погодився на суму близько 50 млн євро (відразу або з орендою із зобов'язанням викупу).

Раніше Аталанта відмовила Інтеру в продажу Лукмана.

Таким чином, можна констатувати, що ультиматум і бунт нігерійського форварда не спрацювали. Він відмовився тренуватися і грати за Аталанту, незважаючи на наявний контракт. Луман вимагав трансферу в топ-клуб і таким чином намагався натиснути на босів "богині", проте його план зазнав краху.

