Аталанта проігнорувала пропозицію Баварії – вона навіть не відповіла відмовою
Ультиматум форварда Аталанти Адемоли Лукмана не спрацював.
Баварія зробила Аталанті пропозицію щодо форварда Адемоли Лукмана на 28 млн євро. Однак, як інформує інсайдер Фабріціо Романо, бергамаски навіть не відреагували – "богиня" не стала її розглядати. Баварія не отримала навіть відмови.
Лукман отримав ще одного топ-претендента
Аталанта не назвала ціну, за яку погодилася б відпустити Лукмана, але зазначається, що, швидше за все, італійський клуб погодився на суму близько 50 млн євро (відразу або з орендою із зобов'язанням викупу).
Раніше Аталанта відмовила Інтеру в продажу Лукмана.
Таким чином, можна констатувати, що ультиматум і бунт нігерійського форварда не спрацювали. Він відмовився тренуватися і грати за Аталанту, незважаючи на наявний контракт. Луман вимагав трансферу в топ-клуб і таким чином намагався натиснути на босів "богині", проте його план зазнав краху.
