Після того, як Рома обійшла Лаціо в турнірній таблиці, наступні 10 днів італійська преса назвала для наставника "орлів" Марко Бароні "вирішальними". Римляни мають скласти іспит на зрілість – після Аталанти на них чекали Буде-Глімт і Рома. На противагу всій критиці президент "б'янкочелесті" висловив готовність продовжити контракт із Бароні до 2027 року. Після таких насичених чутками днів тренер Лаціо мав дати реакцію.

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Матч у Бергамо став грою з одностороннім рухом – Аталанта атакувала і володіла перевагою, тоді як римляни бігали в рідкісні контратаки. Найактивнішим у складі господарів несподівано став Колашинац – боснійець мав одразу кілька небезпечних моментів біля воріт Мандаса. У Лаціо найкращі можливості створив Деле-Баширу – обидва рази Карнезеккі був чудовий.

А потім у середині другого тайму "орли" забили безглуздий м'яч. Мандас вибив снаряд на чужу половину поля, де Хін збив свого партнера по команді Колашинаца, а потім програв верхову дуель Деле-Баширу. Фісайо скинув м'яч на Ісакссена, якому залишалося не промахнутися по воротах. Другий матч поспіль Хін припустився грубої результативної помилки! Саме він загубив м'яч у грі з Фіорентиною, після чого Мойзе Кін втік у швидку атаку і забив.

Так Лаціо завдав Аталанті її третьої поспіль поразки. Єдиною невдачею для "орлів" у цій зустрічі стала травма Тавареша.