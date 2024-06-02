Побачивши матч регулярного чемпіонату Італії у календарі за 12 днів до Євро-2024, звичайний вболівальник мав би сильно здивуватись. Такий поворот у плануванні сезону можна було б назвати курйозним, адже 29-й тур проводили аж у середині березня. Втім, смішного в цій ситуації було мало.

17 березня гру перенесли через смерть Джо Бароне – генерального директора Фіорентини. Тоді командам було не до футболу, а потім знайти вільну дату було нереально. Аталанта з того часу провела 17 матчів, зрештою вигравши Лігу Європи. Та і Фіорентина завершила євросезон аж у фіналі Ліги конференцій.

Для "фіалок" перенесений поєдинок вже не мав турнірного значення. Підопічні Вінченцо Італьяно в будь-якому випадку залишались восьмими, гарантувавши собі участь в Лізі конференцій. Бергамаски ж мали шанс завоювати четверту бронзу в Серії А – для цього треба було перемагати флорентійців.

Втім, команда не змогла покласти медалі в кубок ЛЄ. Замість цього футболісти влаштували шалену перестрілку в першому таймі, організувавши 5 голів – Фіорентина була точнішою, відзначившись тричі. Белотті відкрив рахунок вже на 6-й хвилині, замкнувши навіс у центр штрафного.

Лукман зрівняв на 12-й, реалізувавши вихід віч-на-віч, однак всього через сім хвилин Гонсалес відновив перевагу гостей. Ніко ефектно замкнув крос з лівого флангу, пробивши у дальній кут з рикошетом від стійки. "Богиня" відновила статус-кво аж на 42-й внаслідок проникного пасу Лукмана й удару Скальвіні з лівого краю штрафного.

Гостей підводив 18-річний голкіпер Мартінеллі, який став наймолодшим воротарем "фіалок" у Серії А в 3-очкову еру. Крім того, Томаззо став першим футболістом 2006 року народження в чемпіонаті Італії. Тим не менш, його невпевненість не завадила Фіоре – на 45+1 Белотті розстріляв ворота завдяки вдалому рикошету. 2:3.

У другому таймі забивати могли обидві команди. Зокрема, Дункан запоров вихід віч-на-віч, а Скамакка пробивав головою з лінії воротарського – Мартінеллі врятував. Були й інші моменти, але рахунок не змінився. Фінальний свисток зафіксував перемогу флорентійців. Ще однією неприємністю для бергамасків стала травма Скальвіні, якого довелося замінити неприкінці зустрічі.

Аталанта не змогла вийти на третю позицію, завершивши у топ-4. Бронзоів медалі Серії А у сезоні 2023/24 взяв Ювентус!

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