У Флоренції Аталанті довелося непросто в тому числі через кадрову ситуацію. Едерсон і головний тренер команди Гасперіні були дискваліфіковані, а найкращий бомбардир Серії А Ретегі грав на уколах після отриманої травми та врешті-решт був замінений на 55-й хвилині. Це були чудові новини для Фіорентини, яка в попередньому домашньому матчі розтрощила на Артеміо Франкі Ювентус із рахунком 3:0.

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Якраз орендований у Ювентуса другий найкращий бомбардир Серії А Мойзе Кін перед самою перервою забив єдиний м'яч у цій зустрічі. Він обікрав останнього захисника бергамасків Ісака Хіна в центрі поля, втік із м'ячем до воріт і, не зближуючись із воротарем суперника, реалізував цей "буліт".

Так претендент на Скудетто Аталанта програла свій другий матч поспіль і тепер ризикує остаточно відірватися від Інтера та Наполі. Інші претенденти на чемпіонський титул зіграють свої матчі сьогодні ввечері.

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