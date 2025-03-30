Претендент на Скудетто програв другий матч Серії А поспіль – усе вирішила груба помилка захисника
Аталанта поступилася Фіорентині в гостьовому матчі 30-го туру Серії А (0:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".
У Флоренції Аталанті довелося непросто в тому числі через кадрову ситуацію. Едерсон і головний тренер команди Гасперіні були дискваліфіковані, а найкращий бомбардир Серії А Ретегі грав на уколах після отриманої травми та врешті-решт був замінений на 55-й хвилині. Це були чудові новини для Фіорентини, яка в попередньому домашньому матчі розтрощила на Артеміо Франкі Ювентус із рахунком 3:0.
Переможний гол Довбика у відеоогляді матчу Лечче – Рома – 0:1
Якраз орендований у Ювентуса другий найкращий бомбардир Серії А Мойзе Кін перед самою перервою забив єдиний м'яч у цій зустрічі. Він обікрав останнього захисника бергамасків Ісака Хіна в центрі поля, втік із м'ячем до воріт і, не зближуючись із воротарем суперника, реалізував цей "буліт".
Так претендент на Скудетто Аталанта програла свій другий матч поспіль і тепер ризикує остаточно відірватися від Інтера та Наполі. Інші претенденти на чемпіонський титул зіграють свої матчі сьогодні ввечері.
Кальярі ефектно розгромив Монцу, відірвавшись від зони вильоту – команда Нести не знає перемог протягом 10 турів