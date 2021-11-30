"Сьогодні ми підписали продовження контракту із Джан П'єро Гасперіні. Він перебуває в центрі нашого проекту і працюватиме до 2024 року з можливістю продовження на сезон 2024/25.

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Ми домовилися ще влітку, а сьогодні вранці завершили оформлення документів. Гасперіні – правильна людина для нашого проекту", – наводить слова Перкассі Football Italia.

Нагадаємо, Гасперіні очолив Аталанту у червні 2016 року і наразі провів 259 матчів – 136 перемог, 65 нічиїх та 57 поразок. Під його керівництвом "Богиня" спрогресувала від борця за виживання до регулярного учасника Ліги чемпіонів.

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