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Аталанта продала трохи більше 15 тисяч квитків на матч проти Шахтаря

17:03 259 Читать на русском
Аталанта продала трохи більше 15 тисяч квитків на матч проти Шахтаря
Руслан Маліновський в очікуванні зустрічі з донецьким Шахтарем

Італійська Аталанта відзвітувала про хід продажів абонементів і квитків на матчі Ліги чемпіонів.

Станом на вечір вчорашнього дня, 5 вересня, клуб з Бергамо реалізував 15297 квитків. Основна маса з них була реалізована через преміальний продаж для власників сезонних абонементів. Вільний продаж квитків почнеться з 14 вересня.

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Свій перший домашній матч у Лізі чемпіонів Аталанта проведе проти Шахтаря. Він відбудеться 1 жовтня на міланському стадіоні Сан-Сіро, оскільки домашня арена клубу з Бергамо перебуває на реконструкції.

Відзначимо, що ціна пакета квитків на три домашні матчі Аталанти у Лізі чемпіонів коштує від 120 до 550 євро.

Окрім Шахтаря у Лізі чемпіонів Аталанта зустрінеться з Манчестер Сіті та загребським Динамо.

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