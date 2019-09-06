Аталанта продала трохи більше 15 тисяч квитків на матч проти Шахтаря

Італійська Аталанта відзвітувала про хід продажів абонементів і квитків на матчі Ліги чемпіонів.
Станом на вечір вчорашнього дня, 5 вересня, клуб з Бергамо реалізував 15297 квитків. Основна маса з них була реалізована через преміальний продаж для власників сезонних абонементів. Вільний продаж квитків почнеться з 14 вересня.
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Свій перший домашній матч у Лізі чемпіонів Аталанта проведе проти Шахтаря. Він відбудеться 1 жовтня на міланському стадіоні Сан-Сіро, оскільки домашня арена клубу з Бергамо перебуває на реконструкції.
Відзначимо, що ціна пакета квитків на три домашні матчі Аталанти у Лізі чемпіонів коштує від 120 до 550 євро.
Окрім Шахтаря у Лізі чемпіонів Аталанта зустрінеться з Манчестер Сіті та загребським Динамо.
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