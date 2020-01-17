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Аталанта відпустила форварда у Болонью – екс-одноклубника Маліновського креативно презентували у новій команді

17 січня 19:41 488 Читать на русском
Аталанта відпустила форварда у Болонью – екс-одноклубника Маліновського креативно презентували у новій команді
Муса Барроу / Eurosport

Нападник збірної Гамбії Муса Барроу став гравцем Болоньї.

Про перехід 21-річного футболіста повідомив офіційний твіттер клубу з Емілії-Романьї. Болонья взяла Барроу в оренду на 1,5 року з умовою обов'язкового викупу.

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"Россоблу" презентували Барроу креативним відео, у якому гравці команди Ріккардо Орсоліні та Габріеле Корбо грають у відомий симулятор і здійснюють трансфер екс-форварда Аталанти.

Зазначимо, що Барроу є вихованцем академії Аталанти. В поточному сезоні він зіграв за команду Гасперіні 8 матчів, у яких не забив жодного гола.

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