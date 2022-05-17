Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може похизуватись солідною кількістю матчів у футболці бергамасків за три роки виступів в Італії.

У неділю Аталанта зустрічалась із Міланом на виїзді і поступилась (0:2). 29-річний український хавбек з'явився на полі по перерві, але допомогти не зумів. Ба більше, він отримав жовту та через перебір попереджень не зіграє в останньому турі Серії А.

Геніальний гол Тео після проходу через все поле у відеоогляді матчу Мілан – Аталанта – 2:0

Втім, є і невеликий позитив для Руслан. Поєдинок з міланцями став для нього ювілейним 100-м у Серії А. За цей ці три роки Маліновський відзначився 22 голами й стількома ж результативними передачами. Загалом у футболці "Богині" українець награв 128 матчів. Клуб привітав хавбека зі знаменною подією.

Нагадаємо, півзахисник збірної України перебрався у Бергамо з Генка. Його контракт з Аталантою розрахований до наступного літа.

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