Сьогодні, 14 лютого, півзахиснику збірної України та італійської Аталанти Віктору Коваленку виповнилося 25 років.

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"З днем народження, Віктор!" – привітав клуб із Бергамо українською мовою нашого співвітчизника на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро. Дебютувати за свій новий клуб українець зможе вже сьогодні – у матчі 22-го туру Серії А Аталанта на виїзді зустрінеться з Кальярі.

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