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Аталанта придивилася конкурента Маліновському в складі одного з лідерів Ередивізі

09:46 178 Читать на русском
Аталанта придивилася конкурента Маліновському в складі одного з лідерів Ередивізі
Оркун Кьокчу / фото із відкритих джерел

Італійська Аталанта розглядає можливість підписання півзахисника Фейєнорда Оркуна Кьокчу.

Бергамаски вражені успіхами 19-річного турка у минулому чемпіонаті Нідерландів і прагнуть переманити його у свій склад, стверджує calcioatalanta.

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За інформацією видання, Аталанті доведеться заплатити за Кьокчу близько 20 мільйонів євро. Адже Фейєнорд, який несподівано фінішував 3-м в Ередивізі, високо оцінює вміння талановитого гравця, який у минулій кампанії провів за нідерландський клуб 35 матчів, в яких забив три голи та віддав шість результативних передач.

Відзначимо, що Оркун може стати прямим конкурентом Руслана Маліновського, оскільки діє на полі на тій же позиції, що й українець. Проте Аталанті буде непросто підписати турка, на якого також претендують Арсенал, Челсі, Рома і Севілья.

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Фейєнорд Фейєнорд Аталанта Аталанта Італія Оркун Кьокчю Оркун Кьокчю
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