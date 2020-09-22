Черговим новачком став форвард ПСВ Сем Ламмерс, інформує офіційний сайт бергамського клубу. Раніше преса повідомила суму трансферу – 9 млн євро з можливими бонусами.

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Ламмерс довго вважався одним з головних талантів академії ПСВ. Минулого літа "фермери" повернули 23-річного нападника після чудової оренди у Херенвені. Втім, Ламмерс так і не отримав належної підтримки рідного клубу – всього 10 матчів, 3 голи та 1 асист у всіх турнірах сезону 2019/20.

Додамо, що Аталанта розпочне нову кампанію 26 вересня – команда Руслана Маліновського поїде в гості до Торіно.

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