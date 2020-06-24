Аталанта придбала конкурента для Маліновського в Ювентуса, – Sky Italy

Аталанта вже розпочала роботу над підсиленням складу.

Бергамаски домовилися з Ювентусом про перехід хавбека Сімоне Мураторе, повідомляє Sky Italy.

Аталанта викупила Пашаліча – хорват є конкурентом Маліновського

Офіційно трансфер буде підтверджений до кінця тижня, жодних подробиць наразі немає. Мураторе вісім років виховувався у системі Ювентуса, однак в Серії А так і не дебютував. Його єдиний матч за першу команду туринців відбувся в грудні минулого року – однак хвилина проти Байєра на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Додамо, що майбутній новачок Аталанти є прямим конкурентом Руслана Маліновського. Основна позиція 22-річного Мураторе – центральний хавбек, але він також може зіграти й в обороні.

Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі