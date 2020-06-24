toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА

Аталанта придбала конкурента для Маліновського в Ювентуса, – Sky Italy

15:14 - Читать на русском
Аталанта придбала конкурента для Маліновського в Ювентуса, – Sky Italy
Мураторе та Роналду / Сайт Ювентуса

Аталанта вже розпочала роботу над підсиленням складу.

Бергамаски домовилися з Ювентусом про перехід хавбека Сімоне Мураторе, повідомляє Sky Italy.

Аталанта викупила Пашаліча – хорват є конкурентом Маліновського

Офіційно трансфер буде підтверджений до кінця тижня, жодних подробиць наразі немає. Мураторе вісім років виховувався у системі Ювентуса, однак в Серії А так і не дебютував. Його єдиний матч за першу команду туринців відбувся в грудні минулого року – однак хвилина проти Байєра на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Додамо, що майбутній новачок Аталанти є прямим конкурентом Руслана Маліновського. Основна позиція 22-річного Мураторе – центральний хавбек, але він також може зіграти й в обороні.

Зінченко "поскаржився" на капітана Ман Сіті, а британські ЗМІ не подарували українцю хороші оцінки за матч з Бернлі

blog_ava
Шахтар отримає нового тренера з Португалії
12:26
8823
Теги
Трансфери Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Сімоне Сімоне Мураторе Руслан Руслан Маліновський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шаран може покинути Олександрію
    Україна — 13:183537 Шаран може покинути Олександрію
1
год
:
31
хв
Кремінь
18:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук