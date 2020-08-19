Аталанта презентувала форму на наступний сезон – Маліновський і компанія отримали нового спонсора

Фотографію гравців у новій формі опублікував офіційний Twitter бергамасків. Основними кольорами залишилися синій та чорний, однак вертикальні смуги на футболці стали дещо тоншими.

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Також змінився титульний спонсор Аталанти. Замість Radici Group на передній частині футболки тепер буде напис Plus500. Контракт з фінансовою компанією розрахований на три наступні сезони. Постачальником форми для клубу залишається Joma.

Нагадаємо, Руслан Маліновський і компанія посіли третю сходинку чемпіонату Італії, а в Лізі чемпіонів змогли дійти до 1/4 фіналу.

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