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Аталанта презентувала форму на наступний сезон – Маліновський і компанія отримали нового спонсора

17:17 - Читать на русском
Аталанта презентувала форму на наступний сезон – Маліновський і компанія отримали нового спонсора
Гравці Аталанти / Getty Images

Аталанта показала екіпірування, яке носитиме у домашніх матчах кампанії 2020/21.

Фотографію гравців у новій формі опублікував офіційний Twitter бергамасків. Основними кольорами залишилися синій та чорний, однак вертикальні смуги на футболці стали дещо тоншими.

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Також змінився титульний спонсор Аталанти. Замість Radici Group на передній частині футболки тепер буде напис Plus500. Контракт з фінансовою компанією розрахований на три наступні сезони. Постачальником форми для клубу залишається Joma.

Нагадаємо, Руслан Маліновський і компанія посіли третю сходинку чемпіонату Італії, а в Лізі чемпіонів змогли дійти до 1/4 фіналу.

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Теги
Українці за кордоном Італія Аталанта Аталанта Футбольна форма Руслан Руслан Маліновський
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