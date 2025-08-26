Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Ель-Білаля Туре. Повідомляється, що гравець поставив підпис під однорічною орендною угодою, яка може стати постійною – у "орлів" буде право викупу гравця при дотриманні ним певних умов.

Аталанта майже за 30 мільйонів купила найкращого бомбардира клубу Ла Ліги

Туре переходив в Аталанту влітку 2023 року з Альмерії за 30 млн євро, він став рекордним трансфером в історії клубу. Проте під час сезону малієць отримав серйозну травму, а тому встиг зіграти за "богиню" лише 11 матчів у чемпіонаті.

У минулому сезоні Туре грав за Штутгарт на правах оренди (12 матчів, 2 голи, 1 асист).

Раніше Бешикташ вибув з кваліфікації Ліги Європи, двічі програвши Шахтарю.