Керівництво Аталанти з Бергамо не збирається прощатися з універсалом команди Робіном Госенсом. На нього полюють туринський Ювентус і Барселона.

"Богиня" вирішила відлякати претендентів на німця космічною сумою відступних, повідомляє Corriere dello Sport.

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Аталанта готова відпустити Госенса мінімум за 50 млн євро. Латераль має ще два роки за контрактом із бергамасками. Ні Юве, ні Барселона в умовах спричиненої пандемією коронавірусу кризою не в змозі задовольнити фінансові апетити Аталанти. Найімовірніше, фланговий виконавець продовжить виступи на Атлеті Адзуррі д'Італія.

У сезоні 2020/21 Робін Госенс провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 8 результативних передач. На Євро-2020 у його активі 4 поєдинки (1 гол, 2 асисти).

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