toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аталанта поступилася Лестеру – Маліновський відіграв один тайм

2 серпня 23:19 1112 Читать на русском
Аталанта поступилася Лестеру – Маліновський відіграв один тайм
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Лестер обіграв Аталанту в контрольному матчі. Обидва м'ячі у ворота бергамасків були забиті у другому таймі, коли Руслана Маліновського вже не було на полі.

Товариський матч

Лестер – Аталанта – 2:1

Голи: Перес, 61, Варді, 76 – Муріель, 89 (пен)

Аталанта провела третій контрольний поєдинок у Британії. Після матчів проти Суонсі та Норвіча настала черга Лестера, який приймав бергамасків на Кінг Пауер Стедіум.

Вперше за час британського турне Аталанти Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі свої команди. Українець намагався діяти активно та комбінувати з партнерами. Інколи це призводило до загострень – Шмейхель у класному стрибку потягнув потужний удар Госсенса. У Лестера міг забивати Варді, який програв дуель Голліні.

"Рідкісний товар і монстр": Маліновський отримав гучні компліменти та миттєво видав шоу на полі новачка АПЛ

Що стосується стандартів, то одного разу Аталанта заробила право на перспективний стандарт з "точки Руслана", але удар виконав Йосіп Ілічіч – голкіпер легко забрав м'яч.

На другий тайм Гасперіні випустив 4-х нових гравців – серед тих, хто покинув поле, опинився і наш півзахисник. Лестер на 57-й хвилині створив неймовірний шанс для взяття воріт, проте Перес не реалізував вихід віч-на-віч після шикарної передачі через півполя.

Втім, Айозе Перес виправився. Новачок "лисиць" ударом з лінії штрафного відкрив рахунок у матчі, а згодом другий м'яч забив Варді, який реалізував вихід на побачення з голкіпером. Італійська команда спромоглася лише на гол престижу з пенальті під завісу поєдинку. В підсумку 2:1 – друга поразка Маліновського та компанії на британській землі.

Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента

blog_ava
Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги Європи
2 серпня
12543
Теги
Італія Головне Українці за кордоном Міжсезонні збори Товариські матчі Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Лестер Сіті Лестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
32
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук