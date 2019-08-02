Аталанта поступилася Лестеру – Маліновський відіграв один тайм

Лестер обіграв Аталанту в контрольному матчі. Обидва м'ячі у ворота бергамасків були забиті у другому таймі, коли Руслана Маліновського вже не було на полі.

Товариський матч

Лестер – Аталанта – 2:1

Голи: Перес, 61, Варді, 76 – Муріель, 89 (пен)

Аталанта провела третій контрольний поєдинок у Британії. Після матчів проти Суонсі та Норвіча настала черга Лестера, який приймав бергамасків на Кінг Пауер Стедіум.

Вперше за час британського турне Аталанти Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі свої команди. Українець намагався діяти активно та комбінувати з партнерами. Інколи це призводило до загострень – Шмейхель у класному стрибку потягнув потужний удар Госсенса. У Лестера міг забивати Варді, який програв дуель Голліні.

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Що стосується стандартів, то одного разу Аталанта заробила право на перспективний стандарт з "точки Руслана", але удар виконав Йосіп Ілічіч – голкіпер легко забрав м'яч.

На другий тайм Гасперіні випустив 4-х нових гравців – серед тих, хто покинув поле, опинився і наш півзахисник. Лестер на 57-й хвилині створив неймовірний шанс для взяття воріт, проте Перес не реалізував вихід віч-на-віч після шикарної передачі через півполя.

Втім, Айозе Перес виправився. Новачок "лисиць" ударом з лінії штрафного відкрив рахунок у матчі, а згодом другий м'яч забив Варді, який реалізував вихід на побачення з голкіпером. Італійська команда спромоглася лише на гол престижу з пенальті під завісу поєдинку. В підсумку 2:1 – друга поразка Маліновського та компанії на британській землі.

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