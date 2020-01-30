Аталанта підписала захисника Бордо

Бергамський клуб орендував екс-футболіста Мілана Рауля Белланову.

Вихованець італійського Мілана Рауль Белланова, останньою командою якого був французький Бордо, повернувся на батьківщину і продовжить свою кар’єру в Аталанті, повідомляє офіційний сайт бергамського клубу.

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19-річний захисник виступатиме у команді півзахисника збірної України Руслана Маліновського на правах оренди. Угода юного італійця з клубом розрахована на півтора року. Окрім того, Аталанта матиме право першочергового викупу Белланови.

Цікаво, що Рауль прославився не стільки здобутками на футбольному полі, скільки скандальним фото з Кріштіаном Роналду у роздягальні Ювентуса. Виступаючи за Мілан, Белланова після матчу зі "старою синьйорою", сфотографувався з форвардом туринців, але в кадр, окрім них, потрапив оголений захисник Джорджо К'єлліні.

Нагадаємо, у поточному сезоні чемпіонату Франції на рахунку Белланови лише один матч без результативних дій. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює італійця у 1 млн євро.

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