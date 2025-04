Аталанта після трьох поспіль поразок припинила боротьбу за чемпіонство, однак існувала велика ймовірність вильоту за межі зони ЛЧ. Від п'ятого місця, на якому засіла Болонья, бергамасків відділяло всього одне очко. "Россоблу", своєю чергою, ризикували опуститись на шосту сходинку, пропустивши вперед Лаціо.

Гравці "Богині" налаштувались на матч значно краще, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині – це Белланова виконав ривок правим флангом і прострілив на ближню, а Ретегі випередив захисників і замкнув. Таким чином, Матео опинився в одному голі від повторення клубного рекорду за кількістю голів в одному чемпіонаті.

Most league goals scored for Atalanta in a single Serie A season:



◎ 24 - Filippo Inzaghi (96/97)

◎ 23 - Duvan Zapata (18/19)

◉ 23 - Mateo Retegui (24/25)



