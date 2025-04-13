Аталанта у рамках 32-го туру італійської Серії А 2024/25 перемогла Болонью (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аталанта після трьох поспіль поразок припинила боротьбу за чемпіонство, однак існувала велика ймовірність вильоту за межі зони ЛЧ. Від п'ятого місця, на якому засіла Болонья, бергамасків відділяло всього одне очко. "Россоблу", своєю чергою, ризикували опуститись на шосту сходинку, пропустивши вперед Лаціо.

Маліновський отримав пошкодження на тренуванні – наставник Дженоа готує для українця нову роль

Гравці "Богині" налаштувались на матч значно краще, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині – це Белланова виконав ривок правим флангом і прострілив на ближню, а Ретегі випередив захисників і замкнув. Таким чином, Матео опинився в одному голі від повторення клубного рекорду за кількістю голів в одному чемпіонаті.

Most league goals scored for Atalanta in a single Serie A season:



◎ 24 - Filippo Inzaghi (96/97)

◎ 23 - Duvan Zapata (18/19)

◉ 23 - Mateo Retegui (24/25)



Closing in on the record. ? pic.twitter.com/W1F2zfZMS2 — Squawka (@Squawka) April 13, 2025

На 21-й же Пашаліч отримав закидання на хід по тому ж флангу, вигриз м'яч у боротьбі з Лукумі та виконав шикарний крос, який без спротиву замкнув Куадрадо. 2:0! Неймовірно, але після цього господарі провели тільки два удари за весь матч.

Болонья ж завдала 11 пострілів. Гості створили низку топ-моментів – один із пострілів Карнесекі перевів у стійку.

Втім, відігратись команда так і не змогла. Аталанта відсвяткувала перемогу й відірвалась від п'ятого місця на чотири очки й обійшла Ювентус, піднявшись на третю сходинку в Серії А.

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото