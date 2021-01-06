Аталанта розбила Парму в матчі 16 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Парма на "Футбол 24".

Аталанта вийшла вперед на 15 хвилині матчу, коли Ілічіч класною передачею знайшов Мурієля, а той без проблем пробив повз голкіпера. Другий тайм розпочався з гола Сапати, а крапку в матчі поставив Госенс. У гольовій атаці взяв участь і Маліновський, який віддав передгольову передачу на Сапату, а той вивів Госенса на ударну позицію.

Аталанта вдруге поспіль перемогла у Серії А та обійшла Ювентус – Маліновський доклався до розгрому

Таким чином, Аталанта набрала 28 очок та піднялась на 6 місце, Парма з 12 пунктами залишилась сімнадцятою.