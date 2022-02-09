"Зараз він орендований, але у нас є опція викупу. Звичайно, ми так і зробимо!

"Тоттенхем припустився помилок", – Конте незадоволений діями "шпор" на трансферному ринку >

Ромеро ідеально підходить для цієї ліги. У тебе часто виникають проблеми, коли ти переходиш з іншого чемпіонату в АПЛ. Втім, Куті має всі необхідні якості, щоб показати себе тут якнайкраще", – цитує Конте The Athletic.

Нагадаємо, Тоттенхем повинен віддати Аталанті 50 млн євро за повноцінний трансфер Ромеро. Через важку травму аргентинець вилітав на 2,5 місяці, однак це не вплинуло на плани "шпор".

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