Півзахисник Юнус Муса перейшов з Мілана в Аталанту на правах оренди.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Юнуса Муси на правах оренди за 4 млн євро. Як інформує GdS, бергамський клуб матиме можливість викупити гравця за 24 млн євро після сезону. Таким чином, повністю операція може обійтися "Богині" в 28 млн євро.

Аталанта вирішила підписати Мусу після того, як лідер команди Едерсон отримав травму і вибув на місяць. Травма атакувального півзахисника "россонері" Яшарі призвела до затримки угоди, але зрештою клуби все організували.

Завдяки цьому трансферу Мілан зміг підписати Адріена Рабйо.