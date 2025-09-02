Аталанта орендувала зірку Мілана – він звільнив місце для Рабйо
Півзахисник Юнус Муса перейшов з Мілана в Аталанту на правах оренди.
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Юнуса Муси на правах оренди за 4 млн євро. Як інформує GdS, бергамський клуб матиме можливість викупити гравця за 24 млн євро після сезону. Таким чином, повністю операція може обійтися "Богині" в 28 млн євро.
Аталанта вирішила підписати Мусу після того, як лідер команди Едерсон отримав травму і вибув на місяць. Травма атакувального півзахисника "россонері" Яшарі призвела до затримки угоди, але зрештою клуби все організували.
Завдяки цьому трансферу Мілан зміг підписати Адріена Рабйо.
