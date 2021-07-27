23-річний оборонець став гравцем Аталанти, інформує офіційний сайт клубу.

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Пеццела протягом найближчого сезону виступатиме за "богиню" на правах оренди з Парми. В контракті прописана можливість викупу італійця за певних обставин.

У минулому сезоні Джузеппе провів 24 матчі в Серії А за "жовто-синіх", в яких він відзначився голом та чотирма асистами. Свого часу Пеццела викликався у молодіжні збірні Італії.

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