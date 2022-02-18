Аталанта – Олімпіакос – 2:1 – відео голів і огляд матчу
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Аталанта обіграла Олімпіакос у плей-офф Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу 1/16 фіналу дивіться на "Футбол 24".
завершено
61’ Берат Джимсіті
64’ Берат Джимсіті
Тікінью Соарес 16’
16’ Тікінью Соарес
61’ Берат Джимсіті
64’ Берат Джимсіті
Для Аталанти поєдинок почався холодним душем. Греки розігнали контратаку, яку розкішним ударом метрів з 23-х завершив Тікінью. Жодних шансів для голкіпера.
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Тривалий час Олімпіакосу вдавалося обороняти сприятливий результат. Проблемою стали кутові та персонально Берат Джимсіті. Спочатку албанець влучно пробив головою, а буквально через кілька хвилин підстеріг помилку захисників і приніс перемогу бергамаскам.
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