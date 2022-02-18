Аталанта обіграла Олімпіакос у плей-офф Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу 1/16 фіналу дивіться на "Футбол 24".

Для Аталанти поєдинок почався холодним душем. Греки розігнали контратаку, яку розкішним ударом метрів з 23-х завершив Тікінью. Жодних шансів для голкіпера.

Аталанта оформила камбек проти Олімпіакоса в ЛЄ – трудовий матч Маліновського, який корисно поділився рятівними кутовими

Тривалий час Олімпіакосу вдавалося обороняти сприятливий результат. Проблемою стали кутові та персонально Берат Джимсіті. Спочатку албанець влучно пробив головою, а буквально через кілька хвилин підстеріг помилку захисників і приніс перемогу бергамаскам.