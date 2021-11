Mister #Gasperini ritrova anche Berat #Djimsiti!

Questi i 21 convocati per #AtalantaManUtd!



Djimsiti back in the squad list!

Here are the 21 Nerazzurri called up for tomorrow!



Presented by @intesasanpaolo #UCL #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/ruXe6KIbl7