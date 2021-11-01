Тренерський штаб "Богині" на чолі з Джан П'єро Гасперіні обрав футболістів, які матимуть шанс зіграти у поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів проти МЮ.

21 гравець потрапив у заявку Аталанти на зустріч з "червоними дияволами", повідомляє прес-служба клубу. У ній стабільно присутній український хавбек Руслан Маліновський.

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Також до списку повернувся Берат Джимсіті, який з початку жовтня відновлювався від операції на зламаному передпліччі. Це дуже хороша новина для Гасперіні, адже 28-річний албанець є лідером захисту.

До слова, поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів Аталана – Манчестер Юнайтед відбудеться вже завтра, 2 листопада, о 22:00. У разі перемоги Маліновський і Ко матимуть шанси очолити групу F.

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