Аталанта оголосила про трансфер Мурієля

Колумбійський нападник Луїс Мурієль офіційно перейшов до Аталанти.
Аталанта офіційно підписала Луїса Мурієля, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Колумбієць перейшов до Аталанти з іспанської Севільї. Деталі угоди поки не розголошується, але відомо, що колумбієць виступатиме за "бергамаскі" під 9 номером.
В сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів останні півроку в оренді у Фіорентині. В 19 матчах гравець записав до свого активу 6 забитих м'ячів.
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