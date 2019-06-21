Аталанта оголосила про трансфер Мурієля

Колумбійський нападник Луїс Мурієль офіційно перейшов до Аталанти.

Аталанта офіційно підписала Луїса Мурієля, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Колумбієць перейшов до Аталанти з іспанської Севільї. Деталі угоди поки не розголошується, але відомо, що колумбієць виступатиме за "бергамаскі" під 9 номером.

В сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів останні півроку в оренді у Фіорентині. В 19 матчах гравець записав до свого активу 6 забитих м'ячів.

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