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Аталанта оголосила про трансфер Мурієля

16:25 455 Читать на русском
Аталанта оголосила про трансфер Мурієля
Луїс Мурієль / AS Colombia

Колумбійський нападник Луїс Мурієль офіційно перейшов до Аталанти.

Аталанта офіційно підписала Луїса Мурієля, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Колумбієць перейшов до Аталанти з іспанської Севільї. Деталі угоди поки не розголошується, але відомо, що колумбієць виступатиме за "бергамаскі" під 9 номером.

В сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів останні півроку в оренді у Фіорентині. В 19 матчах гравець записав до свого активу 6 забитих м'ячів.

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Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Головне Луїс Мурієль Луїс Мурієль Аталанта Аталанта
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