Аталанта домовилась з Челсі про повноцінний трансфер Давіде Дзаппакости, повідомляє офіційний сайт бергамасків.

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29-річний італієць підписав контракт з новим клубом до літа 2025-го. Лондонці отримали за свого оборонця близько 9 млн євро. Давіде є вихованцем Аталанти, гравець покинув рідний клуб у 2015-му.

Минулий сезон Дзаппакоста провів у Дженоа на правах оренди та зіграв 25 матчів, забивши 4 м'ячі.

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