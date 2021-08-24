Аталанта оголосила про підписання захисника Челсі
18:58 - Читать на русском
Італійський оборонець Давіде Дзаппакоста повернувся на батьківщину.
Аталанта домовилась з Челсі про повноцінний трансфер Давіде Дзаппакости, повідомляє офіційний сайт бергамасків.
Маліновський прокоментував важкий старт Аталанти у Серії А
29-річний італієць підписав контракт з новим клубом до літа 2025-го. Лондонці отримали за свого оборонця близько 9 млн євро. Давіде є вихованцем Аталанти, гравець покинув рідний клуб у 2015-му.
Минулий сезон Дзаппакоста провів у Дженоа на правах оренди та зіграв 25 матчів, забивши 4 м'ячі.
Аталанта з жахливою грою вирвала перемогу над Торіно – блідий Маліновський, Гасперіні отримав урок від свого учня
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter