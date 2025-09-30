Аталанта та Брюгге по-різному розпочали новий сезон Ліги чемпіонів. Бельгійці розбили Монако (4:1), а італійці були розгромлені чинним володарем трофея – ПСЖ. Гра ж розпочалась дуже рівно – команди по черзі володіли м'ячем, а до моментів справа майже не доходила.

У такому стилі пройшов майже весь перший тайм, але на 38-й хвилині Брюгге повів у рахунку. Тресольді отримав м'яч перед штрафним, віддав на Цоліса, який хитнув захисника і класним обвідним ударом пробив у дальній нижній кут – 0:1 на користь бельгійців!

На другий тайм не вийшов Рауль Белланова – Іван Юріч вирішив випустити замість нього Давіде Дзаппакосту. Аталанта трохи ожила в атаці, почала створювати моменти, але головна проблема – реалізація. Ударів вистачало, але при цьому в площину так і не вдавалось поцілити. Але на 72-й хвилині бергамаски досягли свого. Муса прорвався лівим флангом, але воротар Брюгге Якерс вибив м'яч у нього з-під ніг. Далі до снаряда біг Пашаліч, Якерс спробував випередити хорвата, але не зумів. 11-метровий взявся виконувати Самарджіч, який холоднокровно розвів воротаря і м'яч по різних кутах – 1:1!

Аталанта продовжила атакувати і на 87-й хвилині досягнула свого. Після розіграшу кутового Самарджіч навісив до штрафного, Муса на лінії воротарського головою продовжив політ м'яча, а Пашаліч також головою вразив ворота Якерса – 2:1! Суддя додав ще 5 хвилин, однак Брюгге не зумів скористатись цим – Аталанта святкує перемогу та піднялась, хоч і тимчасово аж на 5 місце (до цього перебувала на останньому).