Як відомо, Алехандро Папу Гомес виступав за Аталанту протягом 7 років, однак взимку був відсторонений від тренувань з основною командою і, зрештою, проданий в Севілью.

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"Мені шкода, що доводиться повертатися до цього питання, але продаж Алехандро Гомеса був бажанням Антоніо Перкассі, президента Аталанти. Він зумовлений серйозним актом недисциплінованості щодо власників клубу. Мені більше нема чого додати", – цитує Перкассі офіційний сайт Аталанти.

Нагадаємо, напередодні Папу нарешті порушив мовчання і розповів свою версію конфлікту з Джан П'єро Гасперіні, після якого йому довелося покинути команду. На думку аргентинця, клуб не проявив належної поваги, не змусивши тренера попросити вибачення.

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