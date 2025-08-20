Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Крстовіча. Раніше Альфредо Педулла повідомляв, що "богиня" заплатить за чорногорця 25 млн євро + 5 млн євро у вигляді бонусів.

Довбик позбувся потенційного конкурента – він вже роздає автографи на амуніції іншого клубу

За два роки в Лечче Нікола забив 19 голів у 74 матчах, зігравши ключову роль у двох кампаніях апулійців по порятунку в Серії А. Крстовіч також провів 27 матчів і забив 6 голів за дорослу збірну Чорногорії, за яку він дебютував 28 березня 2022 року.

Влітку Крстовіч опублікував у своєму Instagram фото в формі Роми – таким чином він натякав на свій перехід до столиці Італії на тлі чуток про інтерес до нього з боку "джаллороссі". Ба більше, пізніше повідомлялося, що Рома досягла з форвардом угоди щодо особистого контракту, і що сам гравець вже підписав цю угоду.

Однак після чуток ця інформація не підтвердилася – чорногорець так і не став "заміною" Артема Довбика.

"Відзначився": Довбик отримав за матч з Неомом вищу оцінку, ніж Дибала