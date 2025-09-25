Аталанта офіційно перейменувала свій стадіон – нова назва пов'язана з Динамо
Аталанта намагається витягнути максимальний заробіток зі своєї арени.
Бергамський клуб на офіційному сайті оголосив про зміну назви домашнього стадіону – відтепер це New Balance Arena.
Влітку цього року американська компанія стала новим технічним партнером і постачальником екіпірування для Аталанти. Керівництво "Богині" вирішило розширити співпрацю, продавши назву рідної арени. Також змінено назву академії – тепер це New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, на честь відомого відкривача талантів та дитячого тренера Міно Фавіні, який десятиліттями працював у Аталанті.
Арена у Бергамо була зведена 1928 року і за свою історію регулярно змінювала назву – Stadio Mario Brumana, Stadio Comunale, Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Gewiss Stadium. До слова, New Balance також є технічним партнером київського Динамо.
