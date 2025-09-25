Бергамський клуб на офіційному сайті оголосив про зміну назви домашнього стадіону – відтепер це New Balance Arena.

Влітку цього року американська компанія стала новим технічним партнером і постачальником екіпірування для Аталанти. Керівництво "Богині" вирішило розширити співпрацю, продавши назву рідної арени. Також змінено назву академії – тепер це New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini , на честь відомого відкривача талантів та дитячого тренера Міно Фавіні, який десятиліттями працював у Аталанті.

Арена у Бергамо була зведена 1928 року і за свою історію регулярно змінювала назву – Stadio Mario Brumana, Stadio Comunale, Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Gewiss Stadium. До слова, New Balance також є технічним партнером київського Динамо.

Atalanta BC and New Balance today unveiled the next stage in their relationship. Having become Atalanta BC’s official sponsor and kit creator at the start of the 2025/26 season, New Balance will now take on naming rights to the club’s historic stadium in Bergamo. Starting… pic.twitter.com/w6KtS9s1FL — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2025

