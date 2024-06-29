Аталанта офіційно оголосила про трансфер одноклубника Миколенка
10:24 - Читать на русском
Захисник Евертона Бен Годфрі змінив клубну прописку і продовжить свою кар'єру в Італії.
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 26-річного англійця. Бен Годфрі перейшов до бергамасків з Евертона.
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За інформацією Gazzetta.it, Аталанта за захисника заплатила 10 мільйонів євро, включаючи бонуси. Бен Годфрі підписав контракт терміном на п'ять років.
Англієць виступав за Евертон з 2020 року. Загалом він відіграв за "ірисок" у 93 матчах у всіх турнірах і записав у свій актив три результативні передачі.
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