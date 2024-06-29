Захисник Евертона Бен Годфрі змінив клубну прописку і продовжить свою кар'єру в Італії.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід 26-річного англійця. Бен Годфрі перейшов до бергамасків з Евертона.

Реал націлився на відкриття Євро-2024 – доведеться боротися з Ювентусом і представником АПЛ

За інформацією Gazzetta.it, Аталанта за захисника заплатила 10 мільйонів євро, включаючи бонуси. Бен Годфрі підписав контракт терміном на п'ять років.

Англієць виступав за Евертон з 2020 року. Загалом він відіграв за "ірисок" у 93 матчах у всіх турнірах і записав у свій актив три результативні передачі.

Хіт-парад подій Євро-2024: пас Роналду, грузинська стіна, зачіска румуна і номінації Фюлькруга