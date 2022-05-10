Аталанта обрала двох кандидатів на заміну Гасперіні
Аталанта розпочала пошук потенційних претендентів на посаду головного тренера, якщо Джан П'єро Гасперіні таки залишить клуб.
Нещодавно Джан П'єро Гасперіні заявив, що не виключає відходу з Аталанти після провального сезону (8 місце в чемпіонаті). Керівництво клубу раніше запевняло, що тренер залишиться, але, схоже, готове до будь-якого розвитку подій.
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Принаймні, пошуки потенційного нового тренера для Руслана Маліновського і Ко вже тривають. У поле зору бергамасків потрапили два хорвати – Іван Юріч та Ігор Тудор, які очолюють Торіно і Верону відповідно. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на TMW.
Юріч раніше грав у Дженоа під керівництвом Гасперіні, а багато хто вважає його учнем чинного тренера Аталанти. Що стосується Тудора, то босам Аталанти імпонує його робота у Вероні, яку він прийняв вже по ходу сезону після провального старту і підняв у верхню частину таблиці.
До слова, угода 64-річного Гасперіні з Аталантою розрахована до літа 2024-го.
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