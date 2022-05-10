Нещодавно Джан П'єро Гасперіні заявив, що не виключає відходу з Аталанти після провального сезону (8 місце в чемпіонаті). Керівництво клубу раніше запевняло, що тренер залишиться, але, схоже, готове до будь-якого розвитку подій.

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Принаймні, пошуки потенційного нового тренера для Руслана Маліновського і Ко вже тривають. У поле зору бергамасків потрапили два хорвати – Іван Юріч та Ігор Тудор, які очолюють Торіно і Верону відповідно. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на TMW.

Юріч раніше грав у Дженоа під керівництвом Гасперіні, а багато хто вважає його учнем чинного тренера Аталанти. Що стосується Тудора, то босам Аталанти імпонує його робота у Вероні, яку він прийняв вже по ходу сезону після провального старту і підняв у верхню частину таблиці.

До слова, угода 64-річного Гасперіні з Аталантою розрахована до літа 2024-го.

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