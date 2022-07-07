Аталанта придбала в Салернітани 23-річного хавбека Едерсона, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони домовилися про суму трансферу в розмірі 25 мільйонів євро.

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Втім, Аталанта не платитиме стільки. Бергамаски включили в угоду захисника Маттео Ловато. Він поїхав у зворотному напрямку та підписав контракт з Салернітаною на 5 років.

Едерсон переїхав у Серію А лише на початку року, але провів хороші пів року та пішов на підвищення. Ловато минулий рік провів у оренді в Кальярі.