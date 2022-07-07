Аталанта обмінялася гравцями з Салернітаною, оформивши трансфер Едерсона
7 липня 11:18 - Читать на русском
Бергамаски підписали бразильського хавбека, а натомість відпустили італійського захисника.
Аталанта придбала в Салернітани 23-річного хавбека Едерсона, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони домовилися про суму трансферу в розмірі 25 мільйонів євро.
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Втім, Аталанта не платитиме стільки. Бергамаски включили в угоду захисника Маттео Ловато. Він поїхав у зворотному напрямку та підписав контракт з Салернітаною на 5 років.
Едерсон переїхав у Серію А лише на початку року, але провів хороші пів року та пішов на підвищення. Ловато минулий рік провів у оренді в Кальярі.
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